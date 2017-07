Osnabrück. Beruhigend, dass die Richter das Recht eines Arbeitnehmers auf Privatsphäre auch am Arbeitsplatz bestätigt haben. Ein Kommentar.

Zwar klingt es im ersten Moment ungerecht, dass jemand, der für seine ungeteilte Arbeitsleistung bezahlt wird, im Job mehrere Stunden pro Monat mit privaten Verpflichtungen und Vergnügungen verbringt. Allerdings wäre es bei massiven Verstößen wohl auch ohne Spionagesoftware möglich gewesen, den Mitarbeiter abzumahnen und zu kündigen. Wer einen Angestellten feuern will, der den halben Tag Tetris spielt, statt seine Arbeit zu erledigen, der kann den Verstoß auch anders nachweisen.

Hätten die Richter die ergebnisoffene Überwachung als rechtmäßig bestätigt, hätte das einen Dammbruch bedeutet. Je digitaler Arbeitsplätze werden, desto leichter ist es, bis auf die Sekunde nachzuverfolgen, was jemand in seiner Arbeitszeit getan hat. Am Ende ließe sich sogar nachvollziehen, wie schnell jemand tippt, wie viele Fehler er pro Stunde gemacht hat und wann er mit wem worüber gesprochen hat. Dann könnte man auch gleich noch die Körperfunktionen überwachen und der gläserne Arbeitnehmer wäre perfekt. Ob das die Wirtschaft ankurbelt, darf bezweifelt werden. Dass es nichts mit Privatsphäre zu tun hat, ist klar. Richtig ist jedoch auch, dass die Überwachung zur Aufklärung konkreter Straftaten möglich sein muss.