SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mahnt bei seiner Italien-Reise eine solidarische EU-Flüchtlingspolitik an. Prompt wirft ihm die CSU „Wahlkampftourismus“ vor. Dazu ein Kommentar.

Gemäß seiner Devise „Nichtstun heißt Chancen verpassen“ nutzt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz jede sich ihm bietende Möglichkeit zur öffentlichen Wahrnehmung. Bisweilen wirkt das ungewollt gewollt, zum Beispiel beim Tweet: „Bin mit meinen Gedanken bei den Betroffenen und Helfern in den Hochwasser-Gebieten. Jetzt gilt: Alle mit anpacken!“ Dass Schulz anstatt in die Gummistiefel zu steigen nach Italien gereist ist, sei ihm verziehen. Schließlich setzt Schulz verstärkt auf Europapolitik, um im Kampf um die Kanzlerschaft Boden gut machen. Das ist schwer genug.

Scheinheiliger Vorwurf

Denn wie beim Rennen zwischen Hase und Igel ist die Kanzlerin immer schon vor ihrem Herausforderer da. So war es bei Präsident Macron in Frankreich, so ist es mit Italiens Premier Paolo Gentiloni in Sachen Flüchtlingskrise. Schon am Tag vor Schulz‘ Ankunft in Rom hatte Merkel dem Italiener via Telefon Hilfe in der Flüchtlingskrise zugesagt. Merkel ist qua Amt öffentlich omnipräsent.

Deshalb ist der Vorwurf von CDU-General Peter Tauber, Schulz‘ Italien-Trip sei „reiner Wahlkampftourismus“ scheinheilig. Natürlich darf und muss ein Herausforderer jede Chance nutzen, seine Ansichten in die Welt zu tragen. Und fraglos ist es legitim, jedes Thema anzusprechen und Alternativen aufzuzeigen. Ob es taktisch klug ist von der SPD, auf die Flüchtlingskontroverse zu setzen, wird sich zeigen.