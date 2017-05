Initiative fordert Umdenken in Unternehmen – „12 Prozent zusätzliches Wachstum durch höhere Chancengleichheit“ Studie: Flexibles Arbeiten bringt mehr Frauen in Chefetagen

dpa/gie Berlin. Die deutsche Wirtschaft lässt einer neuen Studie zufolge großes Potenzial ungenutzt, weil deutlich weniger Frauen als Männer erwerbstätig sind.

Durch eine höhere Chancengerechtigkeit könne bis 2025 ein zusätzliches Wachstum von 12 Prozent oder 422 Milliarden Euro erzielt werden, heißt in einem Report der Initiative „Chefsache“. Sie setzt sich für ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen ein.

„Das ist natürlich einfach eine ökonomische Größe, von der ich sagen würde: Es kann sich kein Land erlauben, darauf zu verzichten“, sagte Janina Kugel, Personalvorstand der Siemens AG, am Montag bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. Obwohl Frauen gut die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, tragen sie nur mit 38 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Um eine Gleichberechtigung zu erreichen, müssten Frauen laut der Studie häufiger in besonders produktiven Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe oder der Finanzbranche arbeiten.

Besonders groß ist der Nachholbedarf laut der Initiative in Führungspositionen: Während die weibliche Erwerbsquote insgesamt steige, habe dieser Trend die Chefetagen der deutschen Unternehmen statistisch noch nicht erreicht. „Ein überkommenes Führungsverständnis und überkommene Vorstellungen von Karriere stellen eine wesentliche Hürde dar“, erklärte Bernhard Beck, Personalvorstand des Energieversorgers EnBW.

Um das zu ändern, fordert die Initiative ein Umdenken deutscher Unternehmen. Sie wirbt für flexibles Arbeiten auch in Führungspositionen. Dazu gehörten mobiles Arbeiten etwa von zu Hause aus, reduzierte Vollzeit mit 30 bis 34 Arbeitsstunden pro Woche und Jobsharing, bei dem sich zwei Vollzeitkräfte eine Stelle teilen. „Flexibles Arbeiten ist mehr als klassische Teilzeit“, erklärte Beck.

Wichtig sei die Entwicklung weg von einer Präsenz- hin zu einer Ergebniskultur innerhalb des Unternehmens, so die Initiative, zu der 21 Organisationen aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor, Wissenschaft und Medien gehören. Bei einer Ergebniskultur wird von den Mitarbeitern nicht erwartet, während einer Kernarbeitszeit anwesend zu sein – bewertet wird lediglich das Geleistete.