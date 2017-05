China, Indien und die EU Europa auf der Suche nach neuen Freunden

Brüssel. Die Europäische Union sucht bereits nach Partnern für den Fall, dass die USA sich ganz auf sich zurückziehen. Sie nimmt China und Indien in den Blick. Diese Woche könnte bereits Fortschritte bringen.

Nur einen Tag nach einer entsprechenden Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das Schlagwort von der größeren Selbstständigkeit Europas auch in Brüssel angekommen. „Es geht darum sicherzustellen, dass Europa sein eigenes Schicksal bestimmt“, erklärte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag. Man wolle zwar „die guten transatlantischen Beziehungen fortsetzen“. Dennoch scheint die Union mehr und mehr entschlossen, sich von Washingtons Protektionismus nicht unterkriegen zu lassen.

Bereits am Montag traf Merkel in Berlin mit dem indischen Regierungschef Narenda Modi zusammen. Zwischen Dehli und Brüssel wird seit 2011 über ein Freihandelsabkommen verhandelt, das aber derzeit auf Eis liegt. Dass das ein Fehler sein könnte, belegte eine Studie des Ifo-Institutes im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die am Wochenanfang für Furore sorgte. Sie verheißt beiden Seiten deutliche Zugewinne, wenn man sich auf den Abbau von Zöllen einigen würde, die in Indien zum Beispiel bei Kraftfahrzeugen und Maschinen bis zu 100 Prozent betragen können. Indiens Wirtschaftsleistung des könnte um 1,5 Prozent wachsen, heißt es. Europa würde mit einem jährlichen Plus von 0,14 Prozent belohnt. 4,6 Milliarden Euro wären zusätzlich für die deutschen Hersteller drin.

Die EU bastelt an einer Strategie für die mittelfristige und längere Zukunft, für die sie vielversprechende Partner braucht. Dazu gehört nicht zuletzt China, dessen Premierminister Li Keqiang am Donnerstag und Freitag in Brüssel erwartet wird.

Dort geht es nicht mehr nur um Klagen über Überproduktion und schlechte Qualität – noch sind es vor allem chinesische Produkte, die EU-Behörden einziehen, weil sie nicht den europäischen Sicherheitsvorgaben entsprechen. Ausgerechnet beim Thema Klimaschutz, das US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel so rüde abbügelte, ziehen Brüssel und Peking jedoch mehr und mehr an einem Strang.

Beide versprechen sich von der intensiveren Nutzung erneuerbarer Energien für die Zukunft massive Wettbewerbsvorteile und setzen darauf, dass Strom aus Sonne und Wind extrem billig werden. Damit wäre das Reich der Mitte ein vielversprechender politischer, aber auch ökonomischer Partner, zumal beim Handel noch Luft nach oben ist.

Mit Japan und Singapur hat die EU Freihandelsabkommen bereits ausgehandelt, in beiden Fällen sind nur noch Feinheiten zu besprechen. Der handelspolitische Brückenschlag nach Asien verläuft derzeit durchaus nach Wunsch der EU und ihrer Unternehmen. Selbstverständlich betont man, dass es „keine Bestrebungen“ gebe, die „Beziehungen zu den USA zurückzufahren“.

Genau das aber will der neue Mann im Weißen Haus, um die heimische Industrie zu fördern. Und zwar auf ganzer Front, nicht nur bei Autos. Im Unterschied zu den wichtigen Themen Verteidigung und Sicherheit, bei denen die Union ebenfalls mehr Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit entwickeln will, braucht sie für ihre ökonomischen Zukunftspläne geeignete Mitspieler. „Wir sehen Asien als langfristiges Projekt“, sagte am Montag ein Kommissionsmitglied im Gespräch mit unserer Redaktion. Europa wird sich weiter um den amerikanischen Kunden bemühen, aber gleichzeitig auch schon nach neuen Märkten umsehen.