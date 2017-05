Entfremdung zwischen den EU-Europäern und den USA droht. Kann eine strategische Allianz Europas mit China und Indien an die Stelle der langjährigen Partnerschaft mit Amerika treten? Wohl kaum.

Falls EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und die deutsche Kanzlerin die USA tatsächlich nicht mehr für den verlässlichen Verbündeten halten, an den sie sich über Jahrzehnte gewöhnt haben, liegt es nah, sich nach neuen Partnern umzusehen: Eine Allianz mit China, der zweitstärksten Wirtschaftsnation der Welt und mit dem aufstrebenden Indien unter seinem reformwilligen Premier Narendra Modi, das wäre doch was.

Doch so hübsch dieses Szenario anmuten mag, so weit ist es entfernt. Diplomatische Annäherung, Handelsabkommen und politischer Interessenabgleich sind nur sehr kleine Schritte hin zu einer strategischen Partnerschaft. Die beiden Regionalmächte China und Indien sind zudem heikle Kandidaten: China sperrt Oppositionelle ein und macht in Ostasien harte, von bedrohlicher Aufrüstung begleitete Hegemonialpolitik. Indien verschleppt Wirtschaftsreformen und die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP schürt einen gefährlichen Konflikt mit der muslimischen Minderheit.

Über die Wirtschaft und den Klimaschutz gehen Europas, Chinas und Indiens gemeinsame Interessen nicht hinaus. Für eine strategische Partnerschaft auch im politischen Sinne reicht das noch lange nicht.