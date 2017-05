Osnabrück. Erst der Kirchentag, dann das Pokalfinale – in Berlin herrschte in der vergangenen Woche Hochbetrieb bei den Sicherheitskräften. Ein Anschlag auf den Obama-Besuch mit rund 70.000 Besuchern oder das live übertragene Fußballspiel hätte Terroristen maximale Aufmerksamkeit garantiert. Passiert ist zum Glück nichts.

Auf viele Szenarien war man vorbereitet: Gepanzerte Fahrzeuge und Betonsperren schützten vor Autos, die zur Waffe hätten werden können. Überall standen Polizisten mit automatischen Waffen.

Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt: Es gibt Gefahren, die sich nicht vollständig ausschließen lassen. Auch mit einem gut versteckten Messer lässt sich großer Schaden anrichten. Umso wichtiger ist es daher, Gefährder möglichst schon im Vorfeld zu identifizieren. Dazu gehört, die Nachrichtendienste bestmöglich zu vernetzen. Dazu gehört aber auch, das Ziel Sicherheit zunehmend mitzudenken. Der Druck auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa hat in den vergangenen Monaten immer mehr zugenommen. Die Zahl der bearbeiteten Asylfälle sollte immer schneller steigen. Aus dieser Überforderung entstanden massive Fehler. Und so wissen wir nach wie vor nicht wirklich wer sich in Deutschland aufhält. Höchste Zeit, nachzusteuern und zusätzliches Personal einzustellen.