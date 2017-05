Osnabrück. Wir sind wieder wer? Vermutlich hat Angela Merkel das Beschwören der europäischen Stärke in Abgrenzung zu den USA so nicht gemeint. Die Wellen schlagen trotzdem hoch. Ein Kommentar.

Sich von anderen Machtblöcken der Welt abzugrenzen, war keine revolutionäre Tat und auch keine kompromisslose Abkehr. Es war eine nüchterne Beschreibung der Tatsachen, wie sie andere schon seit längerem sehen – zumeist jene, die in der Welt viel unterwegs sind und überall spüren, wie das westliche Gesellschaftsmodell an Zugkraft verliert. Asien, Afrika, Russland, auch die Türkei: Die Welt braucht Europa nicht mehr. Folgerichtig muss es selbst sehen, wo es bleibt – nicht aus Stärke heraus, sondern eher aus Schwäche.

Willkommener Beleg

Mit Donald Trump hat das zunächst einmal wenig zu tun. Auch Barack Obama maß dem Pazifik mehr Bedeutung bei als dem Atlantik. Es wollte nur damals keiner wahrhaben. Das eine ist also, was Merkel sagte – das andere, wie es das Publikum deutet. Und da lag es nahe für jeden, der Trump hasst, in die Worte der deutschen Kanzlerin eine grundsätzliche Kritik und aktuelle Abkehr hineinzulegen. Die liberalen Blätter „Washington Post“ und „New York Times“ machten in den USA den Anfang mit dieser Deutung. Sie nahmen Merkels Aussagen als willkommenen Beleg für die verheerende Auftritte ihres neuen Präsidenten. Dabei war es nicht viel mehr als ein Werben für Europa mit einem Hauch mehr von Leidenschaft, als man ihn von der Kanzlerin gewohnt ist. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr.

