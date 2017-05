Stimmt‘s eigentlich? „Die G7 sind die führenden Industrienationen der Welt“

Osnabrück. Die „Gruppe der Sieben“ (G7) entstand ab 1975 als informelles Netzwerk wichtiger Industrienationen. Sie unterliegt weder konkreten Regeln, noch hat sie offizielle Entscheidungsbefugnisse. Vielmehr dienen ihre Zusammenkünfte dem Meinungsaustausch und der Erarbeitung gemeinsamer Positionen.

Das wesentliche Auswahl-Kriterium für die Mitgliedschaft in diesem exklusiven Club (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada) war und ist: Bei den Ländern soll es sich um die sieben führenden Industrienationen handeln. Dieses Ziel wird aber schon seit Jahren verfehlt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) nämlich gehören Italien und Kanada heute nicht in die G7. An ihrer Stelle müssten eigentlich China und Indien in der Gruppe vertreten sein. China kam nach Berechnung des Internationalen Währungsfonds im Jahr 2016 mit 11,2 Billionen Dollar auf das zweitgrößte BIP nach den USA. Indien lag im Ranking mit einem BIP von 2,3 Billionen Dollar auf Platz sieben. Deutschland steht mit 3,5 Billionen Dollar an vierter Position.