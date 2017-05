Osnabrück. Der Streit um die Besuche deutscher Abgeordneter bei den Bundeswehrsoldaten im türkischen Incirlik spitzt sich zu. Schon rufen alle: „Abzug!“ Doch eine Verlegung ist weder einfach noch sinnvoll. Der Streit ist dermaßen festgefahren, dass weder die Türkei noch Deutschland ihn ohne Gesichtsverlust lösen können. Bleibt als Streitschlichter: die Nato.

Auf dem Nato-Gipfel war es eine Randnotiz: Weil US-Präsident Donald Trump es so wollte, ist die Nato nun Teil der Anti-IS-Koalition. Das könnte die Wende bedeuten im Streit zwischen der Türkei und Deutschland um Incirlik. Schon jetzt wird die Basis für den Kampf gegen den IS genutzt, doch das Gastrecht – und das Votum über Besuche – obliegt der Türkei. Ist die Nato aber offiziell Mitstreiter im Anti-IS-Kampf, müssten folgerichtig in Incirlik nun Nato-Gepflogenheiten einziehen. Die sehen Abgeordneten-Besuche bei Soldaten als selbstverständlich an.

Bisher scheint es unmöglich, den Streit zu beenden. Ein Grund: das Reiz-Reaktionsschema des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das geht so: Empört über die Armenien-Resolution des Bundestags? Die Deutschen dürfen Incirlik nicht besuchen! Erbost über Asyl für türkische Militärs? Vergesst Besuche in Incirlik! So geht es seit Jahren. Und Berlin agiert kraftlos. Man will weder inhaftierte Deutsch-Türken gefährden, noch den Flüchtlingspakt – denn es stehen Wahlen an.

Ein Ende des Zwists hätte Vorteile: Berlin müsste sich nicht mehr vorführen lassen, die Abgeordneten dürften ihre Rechte ausüben, und Erdogan könnte sich generös zeigen nach dem Motto „Das klügere Nato-Mitglied gibt nach“. So gesehen, müsste man Trump dankbar sein.