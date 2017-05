Osnabrück. Der G7-Gipfel im sizilianischen Taormina endete desaströs, von Antworten auf zentrale Fragen ist der elitäre Club weit entfernt - weil ein Mitglied auf die Bremse tritt.

Der G7-Gipfel ist also gescheitert, weil sich einer der Partner in Sachen Zusammenarbeit zunehmend bockig zeigt. Kaum ein Grund zum Heulen und Zähneklappern – eher könnte man dankbar sein, dass diese selbsternannte Liga der Weltherrscher so offen vorgeführt hat, wie hilf- und kopflos sie ist, sobald der große Bruder USA auf stur schaltet. Zeit, dieses überholte Format zu entsorgen.

Zwar gilt mehr denn je, dass internationale Kooperation unerlässlich ist, um den großen Herausforderungen der Zukunft – sei es Klimawandel, Friedenssicherung oder Migration – zu begegnen. Und es ist sicher sinnvoll, wenn sich Gesellschaften, die gemeinsame Werte teilen, auch auf gemeinsame Positionen verständigen. Einen elitären Club braucht es dafür aber nicht. Und, um es klar zu sagen: die USA im Zweifelsfall auch nicht. So selbstbewusst darf Europa ruhig sein, dass es eigene Strategien entwickelt, eigene Initiativen startet, eigene Gespräche führt. Zum Beispiel mit China über die Klimarettung oder mit Russland über Sicherheit.

Donald Trump scheint entschlossen, sein Land immer weiter in die Isolation zu führen. Lassen wir ihn. Dass die US-Bürger diesen Kurs vorbehaltlos unterstützen, ist ohnehin nicht zu erwarten. Früher oder später ist der Spuk vorbei. Und dann könnte es zur Abwechslung ja mal eine richtige Partnerschaft geben – eine auf Augenhöhe.