Berlin. Muss es den Kirchentag wirklich geben? Ein großes Spektakel unter christlicher Flagge, das auch noch mit Steuergeldern finanziert wird? Ein Kommentar

Ja, muss es. Denn Kirche ist eben nicht nur der klassische Gottesdienstbesuch, auf den immer weniger Menschen wirklich Lust haben. Kirche im Sinne von Gemeinschaft bedeutet zuerst einmal, dass Menschen zusammenkommen, die bestimmte Grundüberzeugungen teilen.

Vielfach wurde kritisiert, das Programm in Berlin sei nicht einheitlich genug: Hier eine Diskussion über Europa, da ein Theaterstück und dort noch eine Bibelstunde. Ja – das Angebot ist so heterogen wie die Christen, die es besuchen. Man muss nicht einmal evangelisch sein, um daran teilzunehmen.

Das christliche Festival hat jedoch seine Berechtigung. Traditionelle Lebensmodelle verlieren immer mehr an Relevanz. Viele Menschen fühlen sich nicht mehr zugehörig und füllen ihre innere Leere mit Wut und Missgunst. Da ist es gut, wenn Christen zusammenfinden, die sich darauf einigen können, dass jeder Mensch einen Wert hat und dass es die Aufgabe eines Gläubigen ist, die Welt verantwortungsvoll und gemeinsam zu gestalten. Insofern sind die staatlichen Millionen keine Investition in eine Gruppe mit speziellen Interessen, sondern in das Fundament unserer Gesellschaft.