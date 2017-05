1,5-Grad-Ziel, Treibhausgasneutralität G7-Gipfel: Dieses Klimaabkommen will Trump nicht akzeptieren

G7-Gipfel: Dieses Klimaabkommen will Trump nicht akzeptieren MEC öffnen

Greenpeace-Aktivisten demonstrierten am 26. Mai mit Schildern „Stop Climate Change“ (Stoppt den Klimawandel) im Meer vor Giardini Naxos südlich von Taormina, Italien, dem Tagungsort des G7-Gipfels im italienischen Taormina. Foto: dpa

Taormina. US-Präsident Donald Trump isoliert sich im Kreis der G7-Staaten. Im Gegensatz zu den sechs anderen großen Industrienationen will er sich bei dem Gipfeltreffen in Italien nicht zu dem Pariser Klimaabkommen bekennen. Er fürchtet, dass die Auflagen der US-Wirtschaft schaden. Was ist das Ziel des Abkommens?