Osnabrück. Wer sein Kind in einer Kita unterbringen möchte, muss den Nachweis einer Impfberatung vorlegen. Wer diesen Nachweis nicht hat, dem droht künftig die Meldung beim Amt. Dazu ein Kommentar.

Das Zurückdrängen gewisser Krankheiten ist ein zivilisatorischer Fortschritt, den wir uns nicht kaputtmachen lassen sollten von Menschen, die entweder zu faul oder faktenresistent sind. Wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, ist das nicht nur eine Verletzung der Fürsorgepflicht, es ist auch asozial. Den Druck zu erhöhen ist richtig.

Das Absurde an der Diskussion ums Impfen: Erst der Erfolg der Impfungen hat dazu geführt, dass die Gefahr von Krankheiten wie Polio oder Diphtherie aus dem Volkswissen verschwunden ist. Wissensvermittlung und nicht etwa Impfpflicht lautet die Antwort auf Impfskepsis. In den meisten Fällen dürfte ein Appell an den gesunden Menschenverstand helfen – etwa in Form einer Auflistung der Symptome und Krankheitsfolgen. Zwangsimpfungen hingegen könnten die Ablehnung in der Bevölkerung nur wachsen lassen. Bislang sind hartnäckige Impfgegner eine sehr kleine, wenn auch laute Minderheit. Dass sie größer wird, sollte vermieden werden. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass es eine Impfquote von lediglich 95 Prozent braucht, um Krankheiten de facto auszurotten. Wie hoch sie in Deutschland ist, weiß man allerdings nicht genau, da Impfdaten nicht systematisch erhoben werden. Hier sollten dringend Fakten geschaffen werden.