Arbeitsministerin im Interview Nahles: Wo ist das Unions-Konzept zur Rente?

Osnabrück. Was genau plant die SPD für Rentnerinnen und Rentner? Und warum ist das geplante Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit geplatzt? Dazu im Interview die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles (SPD).

Frau Nahles, die SPD ist im Tief nach einer krachenden NRW-Niederlage. Was täten Sie, wären Sie noch Generalsekretärin?

Wir haben mit Katharina Barley eine exzellente Generalsekretärin. Der Wahlkampf um die Stimmen im Bund beginnt gerade erst, und die Bürgerinnen und Bürger wissen sehr wohl zu unterscheiden, um was es bei einer Wahl geht. Jeder und jede in der SPD kämpft darum, dass wir bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden. Martin Schulz hat gute Leute mit klugen Ideen für ein besseres Land an seiner Seite. Das werden wir in den nächsten Wochen zeigen.

Spötter nennen die SPD manisch-depressiv, mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Sind Aufstieg und Fall von Martin Schulz ein Beweis dafür?

Blödsinn. Die SPD ist die älteste Partei Deutschlands und kämpft seit jeher für den Fortschritt in unserem Land – mit lebendigen Diskussionen und mit großem Erfolg. In dieser Legislatur haben wir allein im Arbeits- und Sozialministerium fast vierzig Gesetze durchgesetzt. Besonders wichtig war sicher der Mindestlohn und die Rente ab 63. Nun geht es um die Ideen für die Zukunft, die stellt Martin Schulz in seinem Programm ganz konkret vor.

Wie kommt die SPD aus dem Loch heraus, wenn sie im Entwurf für das Wahlprogramm zur wichtigen Frage Rente vage bleibt?

Das Wahlprogramm der SPD wird Ende Juni beim Parteitag in Dortmund beschlossen, bis dahin werden Martin Schulz und ich ein konkretes Konzept zur Rente vorstellen. Klar ist: Wir wollen gemeinsam das Rentenniveau stabilisieren. Es ist doch nicht die SPD, die vage bleibt. Ich frage mich vielmehr: Wo sind eigentlich die Antworten der CDU/CSU? Was will Frau Merkel bei der Rente?

Wo muss es langgehen, damit bei der Rente die Balance stimmt?

Die Stabilität der Rentenversicherung und damit die Frage der Sicherheit im Alter hat für die Menschen absolute Priorität. Dazu brauchen wir eine doppelte Haltelinie. Zum einen eine gesetzliche Festlegung, um das sinkende Rentenniveau aufzufangen. Und zum anderen müssen wir dafür sorgen, dass die Beiträge nicht in den Himmel wachsen. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit – auch die Jungen sollen sich auf eine stabile Rente verlassen können. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hierfür zusätzliche Steuermittel brauchen, um die Beitragszahler nicht über Gebühr zu belasten.

Der Staat erwirtschaftet bis 2020 ein Steuer-Plus von 54 Milliarden Euro. Wofür würden Sie es ausgeben?

Investitionen. Wir leben von der Substanz, denn seit vielen Jahren bleibt das reale Wachstum in unserem Land hinter dem wirtschaftlichen Wachstum zurück. Diese Investitionslücke müssen wir schließen. Wir brauchen gute Schulen, mehr Polizei, stabile Straßen, verlässliche Renten und moderne digitale Infrastruktur. Dafür sind Steuermittel da, das ist gut so.

Das von Ihnen geplante Gesetz zum Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit ist gescheitert. Und nun?

Das ist ein klarer Bruch des Koalitionsvertrages. Frau Merkel verwehrt damit Hunderttausenden Frauen den Weg aus der Teilzeitfalle. Ich habe bis zum Schluss Lösungen gesucht. Aber die Strategie von Union und Arbeitgebern war Kleinkochen. Am Ende war es klar, dass Union und Arbeitgeber das Gesetz nicht wollen. Denn all ihre Vorschläge zielten auf bürokratische Hürden, um die praktische Anwendung des Gesetzes zu verhindern – es sollte für so wenige Frauen wie irgend möglich dieses Recht in Anspruch nehmen können. Ein Gesetz, das aber einen Großteil der Berechtigten von vornherein ausschließt, mache ich nicht mit.

Rückblick auf die letzten vier Jahre: Was lief falsch? Und was wollten Sie sonst noch durchsetzen?

Wir haben als Bundesregierung eine gute Bilanz in schwierigen Zeiten vorgelegt. Die SPD-Minister waren stets die treibende Kraft. Bei zentralen Zukunftsanliegen sieht man aber, wo die Grenzen sind. Sei es bei der Integration in den Arbeitsmarkt oder auch beim Rückkehrrecht für Frauen aus der Teilzeit: Die Union ist nicht am Fortschritt interessiert, wir kommen nicht voran. Ich ärgere mich sehr, dass wir uns hier nicht auf Vereinbarungen mit der Union verlassen konnten, und werde mich weiter vehement für die Rechte von Frauen am Arbeitsmarkt einsetzen.

Anderes Thema: Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und macht vielen Arbeitnehmern Angst. Was sagen Sie denen?

Ich nehme die Sorgen um ihre persönliche Zukunft sehr ernst. Aber die allgemeine Befürchtung, dass uns die Arbeit ausgeht, ist unbegründet – die Beschäftigungsquote ist bei uns so hoch wie nie. Klar ist: Die Arbeit wird sich verändern, Berufe werden sich ändern. Die Digitalisierung ist deshalb eine politische Gestaltungsaufgabe. Wir müssen jetzt die Weichen für gute Arbeitsplätze stellen. Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Wandel Schritt halten können, neue Arbeitsformen sozial absichern und neue soziale Rechte schaffen. Qualifizierung, neues Ausprobieren, aber auch neue Sicherheiten schaffen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist jetzt unsere wichtige Aufgabe.

Zum Schluss: Liegt die SPD mit ihrem Slogan „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ neben der Spur, weil es laut einer Umfrage in Deutschland schon gerecht zugeht und viele Bundesbürger sich zufrieden äußern?

Ganz und gar nicht. Erstens ist die Schere zwischen Arm und Reich immer noch viel zu weit auseinander. Zweitens geht es um ganz konkrete Fragen, die fast alle Politikfelder betreffen: Es geht um Arbeit und Soziales, um Generationengerechtigkeit, um Rente, die zum Leben reicht, um anständige Löhne und faire Arbeitsverträge. Es geht um die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, die jungen Menschen den Start ins Berufs- und Familienleben erschwert. Es geht aber auch um gerechte Sicherheitspolitik, um mehr Polizei auf unseren Straßen in unruhigen Zeiten. Es geht darum, dass nur reiche Menschen sich einen schwachen Staat leisten können. Und es geht natürlich auch um gerechte Steuern und Finanzen, weil starke Schultern mehr tragen sollten als schwache. Ich halte das für absolut wichtig. Und ob das irgendein Umfrageheini unwichtig findet, ist mir dann ehrlich gesagt herzlich egal. Für all das lohnt es sich zu streiten und im September zur Wahl zu gehen.