Die Nato hat sich von den USA dazu drängen lassen, offiziell der Anti-IS-Koalition beizutreten. Der Beitritt ist ein symbolischer Akt, der mehr Schaden als Nutzen verspricht.

Damit, dass Donald Trump sie in Brüssel wieder zu höheren Militärausgaben auffordern würde, mussten die Nato-Mitglieder rechnen. Als polternder Geldeintreiber im Ausland kommt der amerikanische Staatschef zu Hause gut an. Und er kann sich grundsätzlich auf die Nato-Vereinbarung von 2014 berufen, nach der zahlungsschwache Mitglieder sich binnen zehn Jahren Militärausgaben von zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes nähern sollen.

Aber musste sich das Bündnis gleich Trumps Forderung nach Beitritt zur Anti-Terror-Allianz fügen, der die einzelnen Mitglieder ohnehin schon angehören?

Was als symbolisches Zugeständnis gedacht sein mag, könnte sich bitter rächen: Die Nato läuft nun Gefahr, in irrationale Alleingänge des schwer berechenbaren Trump hineingezogen zu werden und dabei Glaubwürdigkeit einzubüßen. Der US-Präsident hat kein schlüssiges Konzept für eine Befriedung Syriens und des Irak. Mit seiner Unterstützung für kurdische Milizen in Syrien riskiert er zugleich einen scharfen Nato-internen Konflikt mit der Türkei, der das Bündnis schwächen könnte.

Der Beitritt der Nato droht außerdem den Blick ihrer Mitglieder weiter aufs Militärische zu verengen. Dabei ist längst klar, dass die Terrormiliz IS allein mit Waffen nicht zu schlagen ist. Ihre Unterstützer-Netzwerke und ihre Finanzierungsquellen müssen zerstört werden. Dazu kann die Nato nichts beitragen.