Osnabrück. Die gesellschaftliche Aufarbeitung von Terroranschlägen folgt einer Routine. Das zeigt sich auch nach dem Anschlag von Manchester.

Die Dimension des Terrors überfordert die Sicherheitsbehörden in Europa. Allein die schiere Zahl relevanter Personen übersteigt die Möglichkeiten von Polizei und Geheimdiensten, ob nun in Deutschland, Frankreich oder England. Eine freiheitliche Gesellschaft verfügt weder über die Ressourcen noch über die rechtlichen Voraussetzungen, um eine Totalüberwachung der Gefährder und ihrer Netzwerke sicherzustellen. Ganz zu schweigen von den Express-Radikalisierungen über das Internet, bei denen binnen kürzester Zeit aus einem Niemand ein fanatisierter Einzeltäter wird.

Die Ermittler in Manchester werden sich nun die gleiche Frage gefallen lassen müssen wie ihre Kollegen in Berlin, Stockholm, Nizza oder Paris: Warum konnte das Attentat nicht verhindert werden, obwohl der Täter behördlich bekannt war? Wieder wird die Antwort folgende Gründe umfassen: Weil an der einen oder anderen Stelle geschlampt wurde. Weil die rechtlichen Möglichkeiten nicht mehr hergaben. Weil das Glück fehlte. Die gesellschaftliche Aufarbeitung von Anschlägen folgt einer Routine. Und lässt oft außer Acht, dass der Kampf gegen den Terror nicht mit neuen Gesetzen, mehr Videokameras oder Soldaten in Städten gewonnen wird. Erfolgreiche Terrorbekämpfung beginnt, bevor es zu spät ist. Mit Präventionsarbeit dort, wo Terroristen Nachschub rekrutieren: am Rande der Mehrheitsgesellschaft.