Ex-US-Präsident diskutiert mit Merkel Evangelischer Kirchentag: Obama stiehlt Luther die Schau

Osnabrück. Jubel für Merkel und Obama: Bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin stießen die beiden Politiker auf viel Zustimmung. Dabei hatte sich im Vorfeld an mehreren Fronten Streit am Auftritt der beiden entzündet.

„Alles gesperrt hier – was ist denn da los?“, murrt der Taxifahrer an der Ampel vor dem Berliner Hauptbahnhof. Vor ihm laufen drei Jugendliche über die Straße – um die Hälse tragen sie locker geknotete orangefarbene Schals. Darauf mehrere weiße Kreuze. Seit Mittwoch ist Kirchentag in Berlin. Über 100.000 Dauerteilnehmer sind laut den Organisatoren in der Stadt unterwegs, vor allem auf dem Berliner Messegelände. Alle zwei Jahre veranstalten evangelische Laien das Glaubensfest.

Nach den Gottesdiensten am Mittwochabend ist es am frühen Donnerstagmorgen zunächst noch ruhig in Berlin-Mitte. Es ist Feiertag. Lediglich eine Handvoll Jogger und Radfahrer sind unterwegs. Doch je näher man dem Brandenburger Tor kommt, desto mehr Menschen kann man sehen. Eine Frau versucht, eine Polizeisperre auf Höhe des Hotels Adlon zu passieren. „Hier kommen Sie nicht durch, bitte einmal hinten rum“, erklärt ihr ein junger Polizist. Auf der Rückseite stehen Tausende Kirchentagsbesucher in langen Schlangen. Noch eine gute Stunde bis Obama kommen soll.

Sicherheitskonzept überarbeitet

Ein gepanzertes Polizeifahrzeug und ein Bus stehen quer auf der Straße Richtung Potsdamer Platz. An anderen Stellen wurden Betonsperren errichtet. Die Sicherheitspläne für das größte Event des Kirchentages – die Diskussion zwischen Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel – wurden nach dem Anschlag von Manchester noch einmal überprüft.

Auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor spielt derweil eine Big Band. Auf der Straße des 17. Juni haben sich hunderte Jugendliche auf den Boden gesetzt, Käsebrote ausgepackt und wischen über die Displays ihrer Handys. Ein junges Paar mit vier kleinen Kindern hat ein Kartenspiel auf einer Picknickdecke ausgelegt. Vorne diskutieren eine Theologin und ein Politiker über Bibel und Glauben. Noch eine halbe Stunde bis Obama.

Kritik am Obama-Auftritt

Am Auftritt des ehemaligen amerikanischen Präsidenten hatte sich zuletzt viel Kritik entzündet. Schon im Vorfeld hatte zwischen unterschiedlichen protestantischen Gruppen heftig gekriselt. Renommierte Theologen hatten angesichts der Feiern zum Reformationsjubiläum kritisiert, dass die politischen Botschaften der Kirche nicht viel mit Luther zu tun haben. Der Vizepräsident des Kirchenamts der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Thies Gundlach, beklagte daraufhin in der Zeitschrift „Zeitzeichen“, die Theologen verfielen bei jedem EKD-Vorschlag in eine „grummelige Meckerstimmung“.

Auch zwischen der Kirchentagsleitung und der EKD lief es offenbar nicht immer glatt. In den vergangenen Monaten hatte es viele Gerüchte um den Abschlussgottesdienst in Wittenberg am Sonntag gegeben. Fast schon als Gewissheit galt schließlich, dass Michelle Obama die Predigt halten werde. Am Ende sollte ihr Mann vor dem Brandenburger Tor sprechen. Die „Bild“-Zeitung berichtete in diesem Zusammenhang, dass die EKD-Führung diesen Auftritt an den Organisatoren vorbei geplant habe.

Und dann ist da noch der Grundsatzstreit über die Frage: Wie politisch darf und soll Kirche sein? Das ehemalige EKD-Ratsmitglied Peter Hahne sagte etwa in unserer Zeitung: „Statt Lutherschnaps und Politgeschwätz wünsche ich mir das pure Evangelium in der kompromisslosen Sprache Luthers.“ Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hielt in einem Aufsatz für die FAZ dagegen: „Da, wo der Staat seinen von Gott gegebenen Auftrag verletzt, muss die Kirche Widerstand leisten.“ Christen müssten gegen Unrecht vorgehen.

Neu ist der Streit nicht. Schon zum Reformationsjubiläum vor 300 Jahren schrieb der deutsche Theologe Martin Leberecht de Wette: „Der Geist des Protestantismus bringt nothwendig einen Geist der Freiheit und Selbstständigkeit unter das Volk; die evangelische Freiheit wird nothwendig zur politischen.“

Obama live

All das bewegt die Besucher vor dem Brandenburger Tor um Punkt elf Uhr am Donnerstagmorgen weniger – sie wollen Obama live sehen. Als der einige Minuten später die Bühne betritt, brandet Jubel auf. Obama begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit ihm auf Wunsch der EKD über Demokratie und Verantwortung diskutieren soll, als „eine meiner liebsten Partnerinnen“ während seiner Präsidentschaft.

Dicht gedrängt stehen die Besucher nun, recken die Hälse, strecken Handys und Kameras nach oben. Ein junger Mann in schwarzer Lederjacke balanciert auf dem Zaun zum Tiergarten. Zwischen tausenden Menschen ist es nun sehr ruhig, nur die Stimme des Präsidenten hallt über das Gelände. Rund 70.000 Besucher horchen konzentriert.

Frieden und Wohlstand

Obama plädiert für Frieden und Wohlstand. Merkel verteidigt ihre Flüchtlingspolitik, nennt die deutsche Abschiebepraxis ein „schwieriges Thema“ und argumentiert, dass es immerhin Ermessensspielräume gebe und Auszubildende bleiben dürften. „Wir versuchen, sachgerechte Lösungen zu finden“, sagt Merkel und erntet mehrfach Applaus.

Obama wirbt für die Fortsetzung von Obama-Care, plädiert für Diplomatie und Entwicklungshilfe und erklärt, man könne sich nicht hinter einer Mauer von der Welt abschotten – ein Seitenhieb auf seinen Nachfolger Donald Trump, den er nicht namentlich nennt.

„Hat er gut gemacht“, urteilt anschließend ein Besucher, der gleich zwei orangefarbene Schals um den Hals trägt. „Ich habe Obama vor neun Jahren schon mal an der Siegessäule gesehen. Das war eine andere Situation. Aber Merkel hat sich auch echt gut verkauft.“ (mit dpa)