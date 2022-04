Schule FOTO: Marijan Murat Schule 900 ukrainische Schüler: Noch keine Lehrer eingestellt Von dpa | 06.04.2022, 02:00 Uhr | Update vor 27 Min.

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen lernen inzwischen 891 ukrainische Flüchtlingskinder - doch geflüchtete Lehr- oder Erziehungskräfte aus dem Land wurden bislang nicht eingestellt. In den Deutschkursen für ausländische Kinder an den Schulen seien noch Plätze frei, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ)-Klassen würden an 94 Schulen in MV angeboten.