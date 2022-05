Besucher mit Flaggen am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin Treptow. FOTO: IMAGO/Bernd Elmenthaler Reportage vom 9. Mai in Berlin Schwieriges Gedenken: Wie Russen in Kriegszeiten den „Tag des Sieges“ feiern Von Tobias Schmidt | 09.05.2022, 16:57 Uhr

Es herrscht Krieg in der Ukraine, und viele Russen in Berlin feiern den „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. Am Ehrenmal werden trotz Verbots russische Flaggen geschwenkt. Stolz auf Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu spüren. Bedauern eher nicht.