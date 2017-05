Bundesverfassungsgericht Ministerin Wanka verteidigt Kritik an AfD in Karlsruhe

Ministerin Wanka verteidigt Kritik an AfD in Karlsruhe MEC öffnen

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka muss sich vor dem Bundesverfassungsgericht rechtfertigen. Foto: Britta Pedersen

Karlsruhe. Eine anderthalb Jahre alte Pressemitteilung bringt die Bildungsministerin in Erklärungsnot. Darf jemand in ihrer Funktion scharfe Kritik an der AfD üben? Karlsruhe scheint skeptisch zu sein.