Lehre aus Anschlägen Verband der Sicherheitsfirmen fordert strengere Ausbildung für Ordner

Osnabrück. Als Lehre aus dem Anschlag von Manchester fordert der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) schärfere Gesetze für die Ausbildung von Sicherheitsleuten bei Großveranstaltungen in Deutschland.

In einem Gespräch mit unserer Redaktion kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Harald Olschok, dass die Ausbildung von 40 Stunden Unterricht bei einer Industrie- und Handelskammer zu unspezifisch und realitätsfern sei. Olschok sagte: „Dieser „Sitzschein“ muss durch eine Grundausbildung für Veranstaltungen ersetzt werden, die sich ganz konkret auf die Aufgaben bezieht.“

Dazu gehöre etwa Unterricht zur Dynamik und Psychologie von Menschenmassen. Ordner müssten lernen, wie sie bei Großveranstaltungen und Konzerten aggressive oder verdächtige Besucher erkennen, im Notfall deeskalierend eingreifen und das übertragene Hausrecht ausüben könnten. Sie müssten auch in der Lage sein, gemeinsam mit der Polizei per Videoüberwachung und Gesichtserkennung Verdächtige zu erkennen.

„Ordner müssen kritische Situationen üben“

Der Verbands-Chef sagte: „Sicherheitsmitarbeiter müssen für solch konkrete Situationen geschult werden. Sie müssen ihr Verhalten üben.“ Das fehle heute völlig. Bei Veranstaltungen sei mehr Videoüberwachung nötig, die das Sicherheitspersonal auswerten können müsse.

Nach Ansicht des Verbands sind Veranstaltungen in Deutschland bereits sehr gut gesichert. Olschok sagte: „ Vor allem die Katastrophe auf der Love-Parade vor sieben Jahren in Duisburg hat das Sicherheitsbewusstsein bei Veranstaltungen deutlich gesteigert.“

Wenn bei Veranstaltungen die Risiken stiegen, müssten die Sicherheitsmaßen erhöht werden. Der Verbands-Geschäftsführer sagte: „Das kostet die Veranstalter mehr Geld.“ Dadurch könnten die Eintrittspreise steigen. Olschok sagte: „Ich bin aber sicher, dass die Gäste im eigenen Interesse auch bereit sind, mehr für den Eintritt zu bezahlen.“

Der Verband BDSW vertritt 270 000 Beschäftigte in der Sicherheitsbranche.

Mindestens 22 Tote bei Konzert in Manchester

Auf einem Popkonzert in Manchester ( Großbritannien) hatte ein mutmaßlich islamistischer Selbstmordattentäter am Montagabend eine Bombe gezündet und mindestens 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Knapp 60 Konzertbesucher wurden verletzt. Der Mann konnte an den Ordnern und Sicherheitsleuten vorbei die Bombe in die Konzerthalle bringen und im Foyer der Manchester Arena zünden.