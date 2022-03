Plattenbauten in Schwerin FOTO: Jens Büttner Mecklenburg-vorpommern 800 Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge in MV Von dpa | 03.03.2022, 15:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Die norddeutschen Wohnungsunternehmen können in Mecklenburg-Vorpommern kurzfristig 800 Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Das ergab eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen, wie der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) am Donnerstag mitteilte. Jetzt gehe es darum, dass die staatlichen Stellen unbürokratisch dafür sorgten, dass die Menschen aus der Ukraine an die Wohnungen kämen, sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner. Außerdem stünden in Hamburg bis zu 118 Wohnungen zur Verfügung, in Schleswig-Holstein bis zu 94.