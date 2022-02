Landeswahlleiter Nordrhein-Westfalen Wolfgang Schellen FOTO: - Politik 64 Parteien bewerben sich bei der NRW-Landtagswahl Von dpa | 25.02.2022, 17:43 Uhr | Update vor 54 Min.

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai werden mindestens 64 Parteien um Stimmen werben. Das teilte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Freitag in Düsseldorf mit. Darunter seien zehn nicht-etablierte Parteien, die der Landeswahlausschuss zugelassen habe, unter anderem: Die Violetten, Die Rechte oder die Deutsche Sportpartei.