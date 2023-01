Seit Bekanntwerden der Pläne zur Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber regt sich in der kleinen Gemeinde Widerstand. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Platz für bis zu 500 Personen Bewohner in norddeutscher Gemeinde planen Proteste gegen Flüchtlingsunterkunft Von Holger Glaner | 24.01.2023, 17:23 Uhr

Auf einer Sondersitzung soll es am Donnerstag um die geplante Errichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in einer kleinen Gemeinde in Norddeutschland gehen - doch Widerstand tut sich auf.