Lübeck 400 gehen Kreuzweg: Bischöfin ruft zu Zusammenhalt auf 15.04.2022

Hunderte Menschen haben am Karfreitag in Lübeck an einem ökumenischen Kreuzweg teilgenommen. Die Prozession unter dem Motto „Zusammenhalt“ stand ganz unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. An dem von der evangelischen und der katholischen Kirche gemeinsam organisieren Kreuzweg nahmen auch die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße vom Erzbistum Hamburg teil.