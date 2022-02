Coronavirus - Demonstration gegen Corona-Maßnahmen FOTO: Roberto Pfeil Politik 3000 demonstrieren in Düsseldorf gegen Corona-Maßnahmen Von dpa | 20.02.2022, 10:01 Uhr | Update vor 10 Std.

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag in Düsseldorf aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Am Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer der Demonstration am Johannes-Rau-Platz unmittelbar am Landtag und machten sich danach auf den mehrere Kilometer langen Zugweg durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei kamen rund 3000 Menschen zusammen. An den vergangenen Wochenenden beliefen sich die Teilnehmerzahlen auf bis zu jeweils 6500 Menschen.