Pakistan FOTO: Shahzaib Akber Peshawar 30 Tote nach Bombenanschlag auf Moschee in Pakistan Von dpa | 04.03.2022, 10:43 Uhr | Update vor 41 Min.

Zwei Selbstmordattentäter sprengen sich beim Freitagsgebet in einer Moschee in Pakistan in die Luft, Dutzende Menschen sterben. Der Anschlag erinnert an frühere Attentate in der Region.