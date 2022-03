Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Fallzahlen 27 weitere Corona-Todesfälle in Niedersachsen Von dpa | 04.03.2022, 10:14 Uhr | Update vor 1 Std.

In Niedersachsen sind bis Freitag 27 weitere Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle erhöhte sich damit nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 7546. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut auf 1148,6 - nach 1111,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche mit dem Covid-19-Erreger infiziert haben. 28 890 bestätigte Neuinfektionen wurden gezählt. Seit Pandemie-Beginn vor rund zwei Jahren zählte das Robert Koch-Institut 1.116.990 Corona-Infektionen im Bundesland.