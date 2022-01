Wie China die Zukunft meistert, ist auch für Deutschland bedeutsam

Osnabrück. China wächst und wächst. Präsident Xi Jinping bezeichnet die Wirtschaft seines Landes als "widerstandsfähig und voller Potenzial". Doch ist das tatsächlich so? Das Land steht vor enormen Herausforderungen.

Chinas Wirtschaft hat sich trotz der über allem schwebenden Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erfreulich gut geschlagen. Das Wachstum lag 2021 bei satten 8,1 Prozent. Das klingt zwar nach mehr als es ist; das starke Wachstumsplus auf Jahressicht erklärt sich vor allem mit der niedrigen Vergleichsbasis durch die Pandemie im Vorjahr. Dennoch sollte man die Entwicklung nicht gering schätzen. Denn läuft die Wirtschaft im Reich der Mitte einigermaßen rund, profitieren weltweit viele andere Volkswirtschaften - auch Deutschland.

Unwägbarkeiten für die künftige Entwicklung des Landes

Wie lange aber kann die chinesische Wachstumslokomotive ihre Zugkraft behalten? Durch relativ robustes Wachstum drohen manche Probleme im Land übertüncht zu werden: So wird man die Energieversorgung für mehr Klimaschutz komplett umstellen müssen. Dem Immobiliensektor droht ohne Strukturreformen eine gefährliche Insolvenzwelle.

Hector Retamal/AFP

Zudem ist die chinesische Gesellschaft infolge der Geburtenkontrolle vergangener Jahre überaltert. Und die soziale Ungleichheit im Land ist trotz aller Armutsbekämpfung nach wie vor groß. Von den wachsenden Spannungen im Systemwettstreit mit dem Ausland ganz zu schweigen.

Chinas autoritäre Staatsführung wird im laufenden Jahrzehnt also Herausforderungen bewältigen müssen, die es in sich haben. Ob das allein mit mehr Repression und Kontrolle zu schaffen ist, bleibt fraglich. Staats- und Parteichef Xi Jinping, der im Herbst für eine dritte Amtszeit bestätigt werden will, muss mehr als eine glückliche Hand beweisen. Gelingt das nicht, dürfte die Weltwirtschaft die negativen Auswirkungen früher oder später zu spüren bekommen.