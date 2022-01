Berlin. Ist die Forderung nach einer Impfpflicht in der Omikronwelle aufrechtzuerhalten? Darüber diskutiert Frank Plasberg im ARD-Talk „hart aber fair“ mit seinen Gästen.

In der letzten Woche hatte Frank Plasberg den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Impfpflicht befragt. Das Thema ist auch diesmal wieder dasselbe. Am Montag widmet der ARD-Talk „hart aber fair“ sich der Fragestellung „In der Omikronwelle – was bringt eine Impfpflicht?“



Mehr TV-Themen

Debattiert wird darüber, ob der Schutz vor schweren Erkrankungen eine Impfpflicht schon rechtfertigt – auch wenn die Vakzine eine Verbreitung der neuen Corona-Variante nicht verhindern können. Aus dem politischen Lager ist neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch die impfkritische FDP-Frau Christine Aschenberg-Dugnus zu Gast. Eine Blick in die Geschichte des Impfens wirft der Medizinhistoriker Malte Thießen.

Die Gäste von „hart aber fair“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz,

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP), gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion,

Prof. Timo Ulrichs, Epidemiologe,

Michael Bröcker, Journalist,

Prof. Malte Thießen, Medizinhistoriker.

Sendetermin: „hart aber fair“, ARD, Montag, 17. Januar 2022, 20.45 Uhr.