Bei "Bild" ist er Geschichte: Julian Reichelt trat erstmals nach seinem Rauswurf bei "Bild" wieder im TV auf.

imago images/Jörg Schüler

Wien. Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt hat sich in einer TV-Show zu seinen beruflichen Plänen geäußert. Nach seinem Abgang bei "Bild" plane er eine neue Plattform, um eine bestimmte "Marktlücke" beim Journalismus zu stopfen.

"Ich arbeite derzeit an etwas Neuem und spreche da mit sehr vielen, sehr spannenden jungen Kolleginnen und Kollegen", sagte der 41-Jährige am Sonntag in der Talkrunde "Links. Rechts. Mitte – Das Duell der Meinungsmacher" im Fernsehsend