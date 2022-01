Ein Pfleger untersucht einen Patienten auf der Covid-19-Intensivstation einer Klinik in Gera.

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Infektionszahlen steigen rasant, die Krankenhäuser bemerken das langsam an den Patientenzahlen. Der Gesundheitsminister malt ein düsteres Bild - und die bundesweite Inzidenz klettert auf einen nie da gewesenen Wert.

In der aktuellen Corona-Welle mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einer hohen Zahl an Toten und massiven Einschränkungen bei Krankenhausbehandlungen.„Uns drohen in Deutschland sehr schwer