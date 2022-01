Ein Teilnehmer hält ein Transparent mit der Aufschrift „Impfen statt verunglimpfen!“ auf der Mohrweide am Dammtorbahnhof.

Georg Wendt/dpa

Hamburg. Unter dem Motto „Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien“ haben in Hamburg zahlreiche Menschen demonstriert.

Mehr als 1000 Menschen sind am Samstag in Hamburg aus Protest gegen Corona-Leugner und Verschwörungsideologien auf die Straße gegangen.Nach Polizeiangaben versammelten sich am Mittag mehr als 1000 Menschen am Bahnhof Dammtor zu einem Protes