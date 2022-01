Ex-Ministerin Taubira steigt in Präsidentschaftsrennen ein

Die frühere französische Justizministerin Christiane Taubira.

Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Lyon. Im April wählt Frankreich einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Mit der früheren Justizministerin Christiane Taubira wirft nun eine weitere Linke ihren Hut in den Ring.

Die frühere Justizministerin Christiane Taubira ist in das Rennen um den französischen Präsidentenpalast eingestiegen. Am Samstag erklärte die Linkenpolitikerin in Lyon ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr.Als große Th