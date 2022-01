Paukenschlag in Dänemark: Ex-Verteidigungsminister unter Verratsverdacht

Für Claus Hjort Frederiksen wird es ungemütlich.

imago images/Ritzau Scanpix

Kopenhagen. Es liest sich wie ein Polit-Krimi, allerdings ist das, was sich gerade in Dänemark abspielt, Realität. Der NSA der USA spielt in der Affäre um den ehemaligen Verteidigungsminister eine große Rolle.

Dem früheren dänischen Verteidigungsminister Claus Hjort Frederiksen wird die Preis- oder Weitergabe von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Das gab der konservative Politiker von der Partei Venstre am Freitag in einer Erklärung selbst bekannt.