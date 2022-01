Bauernpräsident Joachim Rukwied macht der Trend hin zur veganen Ernährung keine Sorgen. Er sieht darin viel mehr Chancen für Landwirte.

imago images/photothek

Osnabrück. Die Werbung quillt über mit dem "Veganuary" - dem fleischfreien Januar. Muss das den Bauern Angst machen? Bauernpräsident Joachim Rukwied im Interview über den Vegan-Trend, bessere Tierhaltung und Hanfanbau.

Herr Rukwied, in der Werbewelt wird der Veganuary gefeiert – der Januar ohne Fleisch. Macht Ihnen, als Interessenvertreter der Tierhalter in Deutschland, so eine Anzeigenflut eigentlich Angst? Im Gegenteil. Der Trend hin zu vegetarischen od