Außenministerin Annalena Baerbock will erst Kiew und dann Moskau besuchen.

Michael Sohn/Pool AP/dpa

Wien. Die jüngsten Verhandlungen haben keinen Durchbruch gebracht: Russland ist unzufrieden und die USA warnen weiter. Kommende Woche will die deutsche Außenministerin die Ukraine und Russland besuchen.

Mitten in der Krise zwischen Russland und der Ukraine reist Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an diesem Montag und Dienstag zu Antrittsbesuchen nach Kiew und Moskau.Baerbock werde am 17. Januar in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mi