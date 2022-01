Markus Lanz hat heute Ralf Stegner zu Gast in seinem ZDF-Talk.

dpa/Markus Hertrich

Berlin. Zwingt Omikron die Wirtschaft in die Knie? Kann die Impfpflicht ein Ausweg sein? Darüber diskutiert Markus Lanz in seinem ZDF-Talk heute mit Gästen wie Ralf Stegner.

Die Omikron-Welle wird inzwischen nur noch als Wand apostrophiert. Die Infektionszahlen gehen in in dagewesene Höhen. Wie sehr das die kritische Infrastruktur beeinträchtigen wird, ist aber immer noch ungewiss. Kann eine Impfpflicht in dies