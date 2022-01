Will neben den Schnelltests den US-Bürgern auch hochwertige Masken gratis zur Verfügung stellen: Joe Biden.

Andrew Harnik/AP/dpa

Washington. 500 Millionen Tests hat US-Präsident Joe Biden bereits in Aussicht gestellt. Nun sollen weitere 500 Millionen hinzu kommen. Diese sollen kostenlos an die Bürger verteilt werden.

Die US-Regierung will insgesamt eine Milliarde Corona-Selbsttests für Bürger bereitstellen. Präsident Joe Biden kündigte in Washington an, zusätzlich zu den bereits in Aussicht gestellten 500 Millionen Tests wolle die Regierung weitere 500