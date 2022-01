Stasi-Akten im Stasi-Archiv in Berlin.

Stephanie Pilick/dpa

Berlin. In seiner Zeit bei den Jungsozialisten reiste der heutige Bundeskanzler mehrfach mit Delegationen in die DDR. Die Staatssicherheit hatte ihn stets im Blick - auch zuhause in Hamburg.

Die DDR-Staatssicherheit hat über den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeit als Juso-Politiker in den 1980er Jahren jahrelang Informationen gesammelt. Das Bundesarchiv bestätigte in Berlin, dass es Stasi-Unterlagen über Scholz d