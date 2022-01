ILLUSTRATION - Das Symbol der Luca-App ist auf einem Smartphone zu sehen.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Die Luca-App ist vor allem bei Datenschützern umstritten. Einzelne Gesundheitsämter und der Landkreistag sehen Vorteile. In einem Bundesland ist schon klar, ob Luca weiter genutzt wird - anderswo noch nicht.

Die Zukunft der Luca-App zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie ist in fast allen Bundesländern mit einer Luca-Lizenz noch offen.Während in Schleswig-Holstein schon entschieden ist, den Vertrag mit dem privaten Betreiber zu