Protest in La Paz gegen die Einführung eines Corona-Impfpasses.

Radoslaw Czajkowski/dpa

La Paz. Bolivien verschärft die Corona-Maßnahmen und will einen Impfpass zur Voraussetzung für den Zugang etwa zu Supermärkten machen. Das erzürnt Teile der Bevölkerung.

Zahlreiche Bauern in Bolivien haben gegen die geplante Einführung eines Impfnachweises demonstriert.Zudem forderten die Frauen und Männer in überwiegend traditioneller Kleidung vor dem Gesundheitsministerium am Regierungssitz in La Paz den