US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman und Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow bei einem bilateralen Treffen.

Brussel. Bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und Russland haben keine konkreten Ergebnisse zur Lösung der Ukraine-Krise gebracht. Nun gehen die Gespräche bei der Nato in die nächste Runde.

Vertreter der 30 Nato-Staaten und Russlands kommen an diesem Mittwoch in Brüssel zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt und andere aktuelle Streitthemen zusammen.Die Erwartungen an das Treffen sind gering, allerdings gilt schon das Zustand