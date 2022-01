Scholz peilt Impfpflicht für alle Erwachsenen an

Bundeskanzler Olaf Scholz: „Wenn wir eine Impfpflicht festsetzen, betrifft das jede Bürgerin und jeden Bürger.“

Michael Matthey/dpa

Berlin. Eine umfassende Impfpflicht soll es geben - wenn es nach dem Willen des Kanzlers geht. Für die Beratungen setzt Scholz nach viel Kritik an seinem Kurs nun auf Tempo. Doch konkrete Anträge lassen weiter auf sich warten.

Die geplante Impfpflicht in Deutschland soll nach dem Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) alle Menschen über 18 Jahre umfassen.„Es sollte um alle Erwachsenen gehen“, sagte Scholz am Mittwoch in seiner ersten Regierungsbefragung als K