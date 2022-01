So will die Ampel-Koalition Schwarzarbeit im Haushalt eindämmen

Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft beschäftigten zuletzt rund 3,3 Millionen Haushalte in Deutschland gelegentlich oder regelmäßig eine Hilfe – davon 2,9 Millionen schwarz.

dpa/Christin Klose

Berlin. Putzen, Waschen, Bügeln – Hausarbeit ist millionenfach Schwarzarbeit. Mit neuen staatlichen Zuschüssen sollen sich Familien Haushaltshilfen legal leisten können. Doch es gibt Zweifel daran, dass die Pläne ausreichen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit den geplanten Zuschüssen für Haushaltshilfen Schwarzarbeit in Deutschlands Privathaushalten spürbar eindämmen. Zunächst sollen Familien, Alleinerziehende und pflegende Angehörige bei der Be