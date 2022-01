Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich schon im November für eine Impfpflicht spätestens im März ausgesprochen. Doch das Projekt droht zum Rohrkrepierer zu werden.

John Macdougall / AFP

Berlin. Erst sollte es ganz schnell gehen, jetzt könnte die Impfplicht zum Rohrkrepierer werden. Kanzler Scholz ist abgetaucht, die Ampel zerstritten und die Union weiß auch nicht was sie will. Was kommt auf uns zu?

Was von Bund und Ländern vereinbart ist:Am 30. November sagte Kanzler Olaf Scholz im ZDF: Die Impflicht müsse kommen, sobald jeder, der wolle, sich bis dahin noch zweimal impfen lassen könne. "Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie fü