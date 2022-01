WHO: Hälfte Europas könnte bald mit Omikron infiziert sein

Omikron breitet sich schneller aus als jede andere zuvor gesehene Variante des Coronavirus Sars-CoV-2.

Andre M. Chang/ZUMA/dpa

Kopenhagen. Omikron fegt derzeit von West nach Ost über die europäische Region. Schon bald wird sich einer Modellrechnung zufolge mehr als 50 Prozent der Euro-Bevölkerung mit der neuen Variante infizieren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von W