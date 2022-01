Apotheker rechnen mit Impfstart in spätetens zwei Wochen

Künftig kann man sich auch Apotheken impfen lassen.

Berlin. Um das Impftempo zu beschleunigen wird seit geraumer Zeit gefordert, dass auch in Apotheken gegen Corona geimpft werden soll. Damit soll jetzt in Bälde begonnen werden.

Die Apotheken rechnen damit, spätestens in zwei Wochen mit Corona-Impfungen beginnen zu können. Die erforderliche Änderung der Impfverordnung ist am Montag im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und damit heute in Kraft getreten. „Bis zum