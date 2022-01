Wurde nur 65 Jahre alt: David Sassoli.

Jean-Francois Badias/AP/dpa

Bruxelles. Der 65-Jährige war zuletzt in einer Klinik in Italien behandelt worden. Ein Sprecher des EU-Parlaments begründete dies mit einer „schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems“.

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist tot. Er sei am frühen Dienstagmorgen im Alter von 65 Jahren in der Gemeinde Aviano in der nordostitalienischen Region Friaul-Julisch Venetien gestorben, sagte Sprecher Roberto Cuillo de