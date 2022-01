David Sassoli, Präsident des EU-Parlaments, spricht während einer Pressekonferenz anlässlich eines EU-Gipfels. (Archivbild)

Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Bruxelles. David Sassoli ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Am Montag wurde sein Krankenhausaufenthalt in Italien bekannt. Dort war er schon länger untergebracht.

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, ist tot. Er sei am frühen Dienstagmorgen im Alter von 65 Jahren in der Gemeinde Aviano in der nordostitalienischen Region Friaul-Julisch Venetien gestorben, sagte Sprecher Roberto Cuillo de